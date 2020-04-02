Фонд Александра Прокопьева передал атнисептические средства барнаульским волонтерам

Новости 02.04.2020 16:44 299

В Алтайском крае работает волонтерский штаб, созданный ОНФ и АГМУ. Добровольцы и волонтеры помогают пожилым людям, оказавшимся в вынужденной самоизоляции с доставкой продуктов и лекарственных средств. Одним из обязательных условий работы является гарантия безопасности, однако средства дезинфекции сейчас в дефиците. Поэтому депутат Государственной думы Александр Прокопьев через свой фонд передал барнаульским волонтерам дезинфицирующие препараты, из первой партии антисептиков, произведенных компанией «Эвалар».

Молодые люди дежурят в штабе на телефонах, собирают заявки и формируют список адресатов. Затем едут за продуктами, лекарствами и развозят их людям.

Каждый волонтер обязан обработать руки антисептиком, надеть перчатки и маску. После выезда он должен поменять средства индивидуальной защиты и дополнительно обработать руки. Сколько масок, перчаток и антисептиков необходимо для ежедневной работы, пока рассчитать невозможно - количество заявок растет. Ежедневно в волонтерский штаб поступает больше пятидесяти звонков. Ещё неделю назад, когда работа только начиналась, в штаб было по пять-шесть обращений. Люди стали более ответственно относиться к самоизоляции. Вместе с просьбами о помощи растёт и число добровольцев, сейчас их же двести сорок. За семь дней их стало в восемь раз больше.

В волонтерском штабе растет потребность в средствах защиты, с просьбой об антисептиках волонтерский штаб обратился к депутату Госдумы Александру Прокопьеву. И он организовал экстренную поставку.

Исполняющий обязанности регионального координатора всероссийского общественного движения Волонтёры-медики Анна Ведлер, уточняет:

"Наши ребята переживают о соблюдении техники безопасности, поэтому они тщательно выполняют все требования: обрабатывают руки, избегают прямых контактов с пожилыми людьми. Лекарства и продукты они, как правило, оставляют у дверей".

Но даже в этом случае важно регулярно обрабатывать руки и перчатки дезинфицирующими средствами, чтобы исключить возможность передачи вируса.

Помощь депутата Госдумы Александра Прокопьева оказалась необходимой и своевременной.