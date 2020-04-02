Барнаульцы в период пандемии коронавируса наладили бизнес по продаже масок

Новости 02.04.2020 16:25 699

В Барнауле и многих городах России наблюдаются проблемы с наличием медицинских масок. В период пандемии коронавируса спрос на них вырос многократно.

Жители Барнаула решили не ждать поступления в аптеки, а шить маски самостоятельно. Логичным стало наличие предложения после появления явного спроса. Несколько объявлений как на подъездах домов, так и в чатах WhatsApp уже дали повод горожанам подискутировать о методике ценообразования. На одном из объявлений предлагают приобрести маски с доставкой до двери.

"Политсибру" связался по указанному номеру и выяснилось, что у предприимчивых граждан торговля построена на принципах принятой самоизоляции. Маски принесут и оставят под дверью, а рассчитаться за них можно банковским переводом. Минимальный заказ - 5 штук. Цена одной - 98 рублей.

Итого 490 рублей за пять масок. С учетом доставки, которая очевидно предусмотрена для соседей по дому, цена немного кусается. Но, жизнь, как говорится, дороже. По чатам люди предлагают и более низкие цены. Есть маски ручной работы по 50 рублей. Есть даже дизайнерские за 350. На любой вкус и цвет.

В условиях отсутствия возможностей Минздрава обеспечить население масками, такое приобретение самодельного средства защиты сейчас остается единственным вариантом. Барнаульцы чувствуют востребованность ниши. Очевидно, что по мере увеличения численности заболевших, спрос на маски будет также расти.

Отметим, что на сегодняшний день в крае зарегистрировано четыре случая коронавируса. Первые три связаны между собой, круг общения последней пациентки уточняется.

Напомним, что сейчас обсуждается вопрос о продлении ограничительных мер в крае. Окончательное решение, по словам замгубернатора Виталия Снесаря, будет принято в конце недели.