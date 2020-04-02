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Надеемся на правовое сознание: Власти пояснили, что означают некоторые пункты Указа губернатора

Новости
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Заместитель Председателя Правительства Алтайского края - руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края Виталий Снесарь пояснил некоторые формулировки из Указа губернатора о противодействии распространению в регионе коронавирусной инфекции.

«Между запретом и ограничениями небольшая разница, скорее филологическая. Если буквально читать документ, то мы увидим, что пожилых граждан обязали находиться дома. Это мера обязательная», - подчеркнул он.  Однако тут же отметил, что никто наказывать жителей края старшей возрастной группы не собирается.

Власти рассчитывают на правосознание и дисциплину.  Принятия ограничительного документа на территории края существенно повлияло на обстановку в регионе и в городах.  Отмечается падение транспортного трафика в Барнауле на 70 процентов.

«Улицы пусты и люди дисциплинировано находятся дома - соблюдают режим изоляции», - пояснил Снесарь.

При этом он заметил, что регламентироваться выход с ребенком во двор или на детскую площадку не может. 

«Это риск, принимаемый родителями на себя. Задумайтесь о вопросах безопасности вас и вашего чада. Никто не собирается силовыми методами загонять люде в подъезды, но я сомневаюсь в необходимости такой прогулки в имеющихся условиях», - сказал он.  

При этом, по словам вице-губернатора, в селах обстановка проще. Тотального закрытия никто не требует, однако в случае необходимости власти готовы ужесточить режим.  

Даты окончания режима повышенной готовности нет. Гораздо проще выпустить решение о приостановлении действия тех или иных пунктов Указа или его полной отмене.  Все будет зависеть от эпидобстановки в регионе.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

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