Почему в Алтайском крае до сих пор не введен режим ЧС

Новости 02.04.2020 14:30 1930

В социальных сетях жители нашего региона часто задают вопрос, почему в нашем регионе не введен режим ЧС. Заместитель Председателя Правительства Алтайского края - руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края Виталий Снесарь пояснил, что до последнего времени этого не позволяло федеральное законодательство.

«Нормативные акты не позволяли до вчерашнего дня вводить ЧС при распространении инфекционных заболеваний. Вчера президентом страны Владимиром Путиным был подписан Указ о вступлении в силу измененного федерального закона, принятого накануне Государственной думой и одобренного Советом Федерации. Теперь чрезвычайная ситуация в этом случае вводится может, но это прерогатива федеральных властей. Только правительство Российской федерации имеет право вводить режим ЧС на той или иной территории или в стране в целом», - пояснил он.

По словам Снесаря, по той же причине Административный кодекс России не позволял применять какие-либо штрафы и наказания к гражданам, которые нарушают режим. С сегодняшнего дня в Административный кодекс России внесены и действуют следующие изменения:

Статья 20.6-1 КоАП Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, — влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей…