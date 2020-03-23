Клещи, пожары и наводнения - что еще грозит Алтаю помимо эпидемии COVID-19

Новости 02.04.2020 14:50 517

2 апреля в Барнауле состоялась онлайн-конференция по вопросам подготовки к паводку и пожароопасному периоду. В ней приняли участие вице-губернатор Игорь Степаненко и начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Александр Макаров.

Паводок 2020 в Алтайском крае

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Как рассказал Степаненко, паводок в регионе уже отчасти начался. Пока обстановка благоприятная. Вскрытие рек ожидается в обычное время, уровень воды на сегодняшний день ниже критического. Точную дату начала половодья назвать сложно – к концу недели ожидаются результаты мониторинга предгорных районов края от Гидрометцентра.

Из 2020 наиболее подверженных паводку муниципалитетов в первую волну может попасть около 50-55. Особое внимание будет уделено бассейнам Алея, Чумыша, Бурлы, Большой речки и рек Бийской зоны. По словам Макарова, в зоне наибольшего риска оказались Алейский, Бийский, Шипуновский районы, Петропавловка. Снега здесь выпало в 1,5-2 раза больше нормы. Спасательная группировка, в связи с этим, будет усилена – 3 апреля приедет 40 специалистов из Новосибирска, а также добавится 60 местных.

В этом году в Алтайском крае впервые могут быть применены такие инструменты, как водоналивные дамбы. Недавно из Москвы прислали 2 км этих сооружений. По словам Степаненко, дамбы развернуты и готовы к работе, на учениях в Затоне испытаны элементы дамб, произведенных в Барнауле, на заводе РТИ. Макаров добавил, что дамбы представляют из себя стометровые сегменты, один сегмент разворачивается в течение получаса.

Лесные пожары

Что касается лесных пожаров, то, по словам Макарова, пожароопасный период начнется с 10 апреля. 31 марта было зарегистрировано восемь термических точек, а 1 апреля – уже 11. Интересным новшеством стала обязательная установка главами районов и муниципалитетов специального приложения на смартфоны, с помощью которого можно оперативно сообщить о возгорании. 24 временных пожарных поста прикроют территорию 27 районов Алтайского края.

Степаненко добавил, что с 2014 года лесопожарная техника не поступала, но теперь реализуются госпрограммы, по которым в регион стали поступать специализированная лесопожарная техника и федеральное финансирование для борьбы с лесными пожарами. Сельскохозяйственные палы, наиболее часто выступающие причиной лесных пожаров, на сегодняшний день в Алтайском крае запрещены.

По данным космического мониторинга, площадь лесных пожаров в Сибири превысила 100 тысяч га. Около 90 тысяч га приходится на Забайкалье.

Что касается коронавируса, то его фактор при проведении спасательных работ будет учитываться в полной мере. Также Степаненко особо подчеркнул, что с 1 января 2020 года тем, кто хочет получить компенсацию урона, нанесенного стихийными бедствиями (в частности, наводнением), следует иметь прописку по тому адресу, где находилось поврежденное имущество. В противном случае компенсации не будет.

Помимо пожарной опасности и половодья, в крае активизируются клещи - сообщения об этом поступали от жителей различных районов региона.