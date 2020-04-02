В Алтайском крае свернуты все мероприятия по подготовке к Дню Победы

Новости 02.04.2020 13:45 650

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края - руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края Виталий Снесарь рассказал журналистам, что в регионе свернута подготовка к мероприятиям, посвященным Дню Победы.

«Завтра пройдет совещание, на котором будет принято решение о сокращении некоторых мероприятий. Часть будет перенесена на другие даты. Надежда на то, что мы к маю сможем выйти в привычный режим все же остается. Для подготовки основного мероприятия, которое проходит в центре Барнаула потребуется не так много времени. Но большого оптимизма в этом направлении я бы не испытывал», - пояснил Виталий Снесарь.

Он уточнил, что такое решение будет приниматься очень тяжело. Ожидается, что будет принято федеральное решение по этому поводу. Однако пока никаких рекомендация из Москвы относительно празднований 75-летия Победы не поступало.