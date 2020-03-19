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Поправки в Конституцию

В алтайском Избиркоме рассказали о правилах переноса голосования по поправкам в Конституцию

Новости
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Отложенное на неопределенный срок Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, может быть назначено на новую дату по Указу президента. Об этом "Политсибру" рассказали в Избирательной комиссии Алтайского края.

Это связано с тем, что сроки переноса даты общероссийского голосования и период его проведения законодательно не закреплены.

"Дата определяется только Указом президента России Владимира Путина", - подчеркнули в ведомстве.

Голосование за поправки в Конституцию могут перенести на другую дату или по домам

Голосование за поправки в Конституцию могут перенести на другую дату или по домам

Новости

Голосование за поправки в Конституцию могут перенести на другую дату или по домам

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Отметим, что изначально планировалось провести голосование 22 апреля, однако этот план не был утвержден из-за пандемии коронавирусной инфекции. В обращении к гражданам России президент Владимир Путин сказал, что в связи с угрозой распространения коронавируса, необходимо обезопасить граждан и перенести голосование на более позднюю дату.

Конкретное число и месяц названы не были, но многие эксперты уверены, что в случае быстрой нормализации обстановки в стране, голосование может состояться в июне текущего года.

Голосование по Конституции могут перенести на июнь по известной причине

Голосование по Конституции могут перенести на июнь по известной причине

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Из-за коронавируса голосование по Конституции могут перенести

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ТАСС

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