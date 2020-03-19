В алтайском Избиркоме рассказали о правилах переноса голосования по поправкам в Конституцию

Новости 02.04.2020 12:20 388

Отложенное на неопределенный срок Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, может быть назначено на новую дату по Указу президента. Об этом "Политсибру" рассказали в Избирательной комиссии Алтайского края.

Это связано с тем, что сроки переноса даты общероссийского голосования и период его проведения законодательно не закреплены.

"Дата определяется только Указом президента России Владимира Путина", - подчеркнули в ведомстве.

Голосование за поправки в Конституцию могут перенести на другую дату или по домам Новости 19.03.2020 12:45 Голосование за поправки в Конституцию могут перенести на другую дату или по домам 1650

Отметим, что изначально планировалось провести голосование 22 апреля, однако этот план не был утвержден из-за пандемии коронавирусной инфекции. В обращении к гражданам России президент Владимир Путин сказал, что в связи с угрозой распространения коронавируса, необходимо обезопасить граждан и перенести голосование на более позднюю дату.

Конкретное число и месяц названы не были, но многие эксперты уверены, что в случае быстрой нормализации обстановки в стране, голосование может состояться в июне текущего года.