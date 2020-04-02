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В Барнауле у женщины после родов диагностировали коронавирус

Новости
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Четвертый инфицированный коронавирусом житель Алтайского края доставлен в городскую больницу №5 в Барнауле. Об этом сообщили в оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19.

Положительный результат анализа был подтвержден в том же государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Заболевшей оказалась женщина, которая находилась в Родильном доме КГБУЗ «Городская больница №11». Накануне она родила ребенка. Ее перевели в инфекционное отделение пятой больницы Барнаула. За ее ребенком осуществляется беспрерывное наблюдение медперсоналом роддома.

В Минздраве Алтайского края сообщили, что состояние всех четверых больных оценивается как удовлетворительное. Проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных лиц.

Автор: Политсиб.ру

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