Как передать показания счетчиков и оплатить отопление из дома

Новости 02.04.2020 11:15 192

В связи с указом губернатора об ужесточении режима самоизоляции в Алтайском крае, теплосбытовые подразделения Сибирской генерирующей компании в Барнауле и Рубцовске приостановили очную работу с потребителями и прием документов на бумажном носителе. При этом, у жителей есть возможность дистанционно подать показания счетчиков и оплатить услуги отопления и горячей воды.

Барнаульцы могут передавать показания за использованную горячую воду несколькими способами:

в личном кабинете Системы «Город» на сайте https://lk.sistemagorod.ru/lk/ либо в аналогичном приложении для смартфона.

через свою управляющую организацию: в чате или по электронной почте (уточняйте в своей УК)

через «Вычислительный центр ЖКХ», позвонив по многоканальному номеру 8 (3852) 43-22-22.

Показания передаются до 25 числа каждого месяца, оплата услуг производится с 1 по 10 число.

Способы оплаты услуг из дома:

В личном кабинете Системы «Город». Здесь можно отказаться от получения бумажной квитанции и безопасно получать по электронной почте квитанции на оплату ЖКУ, поставить напоминания о подаче показаний на телефонный номер.

В сервисах «Сбербанк Онлайн» и «Автоплатеж», также на устройствах самообслуживания Сбербанка, оснащенных сканерами (путем сканирования QR-кода, расположенного в верхнем правом углу квитанций).

Чтобы зарегистрироваться в Личном кабинете Системы «Город», позволяющим удобно безопасно оплачивать банковской картой коммунальные услуги, нужно установить бесплатное приложение для Android и iOS-устройств «Система Город – Алтайский край» в AppStore и Google Play. Для удобства в квитанции размещены QR – коды со ссылкой для скачивания. Для регистрации понадобится данная квитанция и сотовый телефон, на который Вам будет выслан пароль. Инструкция для самостоятельной регистрации расположена по ссылке: http://www.sistemagorod.ru/help/

Получить дополнительную консультацию можно, обратившись в официальную группу СГК в «ВКонтакте».