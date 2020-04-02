Коронавирус помог алтайскому думцу обойти коллег в медиарейтинге за март

Рейтинги 02.04.2020 10:43 639

В апреле будут опубликованы мартовские медиарейтинги депутатов Госдумы РФ от Алтайского края, депутатов краевого Заксобрания и депутатов Барнаульской гордумы. Рейтинг составлен с помощью новостных агрегаторов Яндекс и Google и учитывает все упоминания депутатов в краевых СМИ.

Валерий Елыкомов и Иван Лоор стали лидерами в мартовском рейтинге упоминаемости алтайских думцев. С незначительной разницей они набрали по 31 и 30 упоминаний в алтайских СМИ. О депутатах активно начали писать в конце месяца, когда стало известно, что они летели в одном самолете с женщиной, заболевшей коронавирусом. Известно, что единороссы сдали тесты, болезнь у них не выявлена.

Третье место занимает лидер алтайских справедливороссов, депутат Александр Терентьев. Он вместе с однопартийцами в марте активно решал социальные вопросы. К депутату обращались учителя из Змеиногорского района, которым отменили надбавки, медики из Топчихинского района, лишившиеся стимулирующих выплат, также эсеры разбирались с доступностью лекарств льготникам и другими социальными вопросами. Темы активно разошлись в краевых медиа.

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ: ИА «ПОЛИТСИБРУ», «ТОЛК», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», Официальный сайт администрации края, Официальный сайт Барнаула, «Что делать», «Doc22», «Капиталист», «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

Подсчет производится с помощью новостных агрегаторов Яндекс и Google.