Путина попросили продлить «нерабочие дни» из-за коронавируса

Новости 02.04.2020 10:10 377

Вице-премьер Татьяна Голикова попросила президента России Владимира Путина продлить меры всеобщего дистанцирования граждан с учетом ситуации в каждом регионе. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Оценив первые три нерабочих дня, мы полагаем, что карантинные меры должны быть продлены. Но я бы сказала, что продлять эти меры нужно четко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона», - сказала Голикова на дистанционном совещании у президента.

Она отметила, что региональные власти должны «четко искать компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики конкретного региона». По ее словам, это важно по причине сохранения экономических показателей.

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Голикова подчеркнула, что основной причиной заболеваемости коронавирусом в России «по-прежнему остаются завозные случаи из-за рубежа».

«Большинство заболевших у нас сейчас зафиксировано на 100 тысяч населения в городе Москва, Республике Коми, Республике Бурятия, Санкт-Петербурге и Московской области. При этом следует отметить, что рост числа выявленных заболеваний происходит и в связи с тем, что мы наращиваем тестирование на новую коронавирусную инфекцию», - сообщила она.

Также, по ее данным, заболеваемость коронавирусом зафиксирована в 75 регионах страны - 2777 случаев, 440 - прирост за последние сутки. То есть за последние сутки рост составил 18,8%.

«К сожалению, у нас на вчерашний день умерло 24 человека. Выздоровело 190 человек», - сказала Голикова.

Отметим, что в Алтайском крае сейчас зарегистрировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией.