В Бийске еще раз опровергли появление коронавирусного больного

Новости 02.04.2020 8:24 649

В социальных сетях вновь распространилось сообщение о том, что в инфекционном отделении Бийска появился пациент с коронавирусом. Любопытно, что оно было изготовлено на основе официальной информации, в которой сообщалось, что коронавируса во втором по величине городе края, нет.

Как отметила в феврале главный инфекционист Бийска Лариса Фоминская, информация о появлении пациента с коронавирусной инфекцией недостоверна. По ее словам, ни одного больного, зараженного коронавирусом в Бийске в настоящее время нет. Как сообщал «Бийский рабочий», ранее инфекционисты Бийска говорили о возможности появления коронавируса в городе. Именно это сообщение Ларисы Фоминской и стало основой для переделки и появления в социальных сетях свежего фейка о коронавирусе. Вычислили его по многочисленным ошибкам.

Отметим, что Владимир Путин ужесточил наказание за распространение фейковой информации. Теперь «шутникам» может грозить до пяти лет лишения свободы.