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Власти закрыли для посещений парки и набережную в столице Алтайского края

Новости
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С 1 апреля жителя Барнаула не могут попасть в Нагорный парк и на набережную.  Как сообщает официальный сайт Барнаула они закрыты для посещения в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с Указом Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 года № 44 «Об отельных мерах по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19» и проведением мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, посещение этих объектов жителями города временно приостановлено.

Также закрыты для посещений парки культуры и отдыха «Центральный», «Эдельвейс», «Арлекино», «Солнечный ветер», «Барнаульская крепость», «Лесная сказка».

Напомним, в регионе зафиксировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией.

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

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