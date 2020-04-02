Власти закрыли для посещений парки и набережную в столице Алтайского края

Новости 02.04.2020 7:40 544

С 1 апреля жителя Барнаула не могут попасть в Нагорный парк и на набережную. Как сообщает официальный сайт Барнаула они закрыты для посещения в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с Указом Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 года № 44 «Об отельных мерах по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19» и проведением мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, посещение этих объектов жителями города временно приостановлено.

Также закрыты для посещений парки культуры и отдыха «Центральный», «Эдельвейс», «Арлекино», «Солнечный ветер», «Барнаульская крепость», «Лесная сказка».

Напомним, в регионе зафиксировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией.