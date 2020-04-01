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Алтайские медики, которые лечат пациентов от коронавируса, покинули свои семьи

Новости
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Медицинские работники горбольницы № 5 Барнаула, которые лечат  пациентов с коронавирусом, оставили свои семьи. На такие меры они были вынуждены пойти, чтобы обеспечить безопасность родных и близких.

По словам заместителя министра здравоохранения региона Натальи Белоцкой, им предоставлены комнаты в санатории «Обь»

«Ситуация с нашими коллегами очень непростая, им пришлось ради пациентов оставить свои семьи. А ведь они ухаживали за детьми, бабушками и дедушками, сказала чиновница не сумев сдержать слезы.

Для их детей медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, выделили дополнительные места в детских садах. Санаторий «Обь» был выбран потому, что находится в непосредственной близости от горбольницы, где развернуто отделение для пациентов с COVID-2019.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

Комментарии (3)

1000

Инна

Дорогие медики! Вы - настоящие Герои! Вы вышли на передовую в борьбе с серьёзнейшей инфекцией, борьбе за жизни людей, жертвуя при этом своей жизнью и благополучием ваших семей! Восхищаюсь вашим подвигом! Когда -то в этой больнице спасали и мою жизнь от тяжелейшей пневмонии! Спасибо вам, склоняю перед вами голову!

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Гость

уважуха.еще бы наше государство компенсировало эту изоляцию.

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Нина

МЕДИКИ УДАЧИ ВАМ И ЗДОРОВЬЯ ДЕРЖИТЕСЬ111

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