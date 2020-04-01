Алтайские медики, которые лечат пациентов от коронавируса, покинули свои семьи

Медицинские работники горбольницы № 5 Барнаула, которые лечат пациентов с коронавирусом, оставили свои семьи. На такие меры они были вынуждены пойти, чтобы обеспечить безопасность родных и близких.
По словам заместителя министра здравоохранения региона Натальи Белоцкой, им предоставлены комнаты в санатории «Обь»
«Ситуация с нашими коллегами очень непростая, им пришлось ради пациентов оставить свои семьи. А ведь они ухаживали за детьми, бабушками и дедушками, сказала чиновница не сумев сдержать слезы.
Для их детей медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, выделили дополнительные места в детских садах. Санаторий «Обь» был выбран потому, что находится в непосредственной близости от горбольницы, где развернуто отделение для пациентов с COVID-2019.
уважуха.еще бы наше государство компенсировало эту изоляцию.
МЕДИКИ УДАЧИ ВАМ И ЗДОРОВЬЯ ДЕРЖИТЕСЬ111
Дорогие медики! Вы - настоящие Герои! Вы вышли на передовую в борьбе с серьёзнейшей инфекцией, борьбе за жизни людей, жертвуя при этом своей жизнью и благополучием ваших семей! Восхищаюсь вашим подвигом! Когда -то в этой больнице спасали и мою жизнь от тяжелейшей пневмонии! Спасибо вам, склоняю перед вами голову!