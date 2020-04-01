Более 200 дежурных групп работают в алтайских детсадах во время нерабочей недели

01.04.2020 19:00 465

По информации Оперативного штаба Алтайского края по ситуации с коронавирусом, 355 детских садов, 680 школ, 53 профессиональных образовательных организаций, 100 учреждений дополнительного образования детей закрыли на карантин в связи с распространением ОРВИ. Для обеспечения потребности в услугах дошкольного образования на период не рабочих дней, организована работа 218 детских садов, в которых создано 238 дежурных групп.

Напомним, весенние каникулы в школах продлены до 5 апреля. Введение дистанционного обучения в крае запланировано с 5 по 12 апреля

Кроме того, предприняты дополнительные меры для противодействия распространения коронавирусной инфекции. По информации Министерства транспорта края, отменены авиарейсы Барнаул-Томск и Томск-Барнаул. Как известно, с 17 марта 2020 года приостановлено до особых указаний курсирование прямых международных пассажирских поездов. Отменено движение 22 пассажирских автобусных рейсов в Республику Казахстан.