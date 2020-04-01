Бийские медучреждения получили бесплатные антисептики от фонда Александра Прокопьева

Новости 01.04.2020 16:25 605

С сегодняшнего дня компания «Эвалар» приступила к выпуску антисептического средства «Орвис». Первую партию коробок с дезсредством Фонд депутата Государственной Думы РФ Александра Прокопьева передал безвозмездно бийским учреждениям - поликлинике ЦГБ, поликлинике №1, детским поликлиникам и больницам №2 и №4.

Объема переданных препаратов должно хватить на пару недель. А профильные ведомства смогут обеспечить медучреждения необходимыми дезсредствами.

«Поступившие к нам спреи мы передаем сотрудникам, оказывающим первичную медицинскую помощь: терапевтам, сидящим на приеме на фильтре и кабинетах неотложной помощи. За смену врач принимает более 20 пациентов, и без обработки рук никак не обойтись, - говорит заместитель главного врача по поликлиническому разделу ЦГБ Любовь Федорова.

После введения ограничительных мер поток обращений в поликлиники города снизился. Сегодня это звено работает только на оказание экстренной неотложной помощи, плановые осмотры сейчас отменены. Но медики рады благотворительной помощи. Несмотря на то что пока в Алтайском крае выявлено только три случая, точных прогнозов о том, как будет складываться ситуация, никто дать не может. Медицинские работники вынуждены очень тесно общаться с людьми, в первую очередь с теми, у кого есть признаки ОРВИ, поэтому помощь Фонда с антисептиками своевременна и востребована.

С введением режима самоизоляции возникла острая потребность в средствах защиты и для социальных работников, обслуживающих пожилых бийчан и инвалидов - самой уязвимой для нового вируса категории населения.

«У нас на обслуживании 659 граждан пожилого возраста и инвалидов, которые получают услуги на дому, - рассказывает заместитель директора комплексного центра социального обслуживания населения Татьяна Парусимова. Социальных работников - 65. В день на каждого из них приходится по 10-12 посещений наших подопечных. Учитывая, что работники тесно контактируют с пожилыми людьми, нужно быть максимально аккуратным, чтобы не принести вирус. Поэтому в антисептиках мы остро нуждаемся, но сейчас их катастрофически не хватает».

До получения от Фонда депутата Государственной Думы РФ Александра Прокопьева заводского антисептика «Орвис» соцработники выкручивались как могли, делали дезсредства самостоятельно, смешивая спирт, глицерин и перекись водорода. Но сейчас дефицитом стал и спирт. Поэтому пока одной из лучших мер тут считают частое мытье рук.

«На нас огромная ответственность, - говорит социальный работник Галина Еремина. – Приходится покупать продукты в магазинах, а сколько человек до меня тут ходило и прикасалось к полкам – неизвестно. Теперь я уверена, что мои руки будут чистыми, когда я принесу покупки моим подопечным»

Как известно, из-за коронавируса резко повысился спрос на средства индивидуальной защиты, в том числе антисетические средства. В свободной продаже их не найти. Компания «Эвалар» приняла решение о перепрофилировании производственной линии и приступила к выпуску антисептических средств. Депутат ГД РФ Александр Прокопьев решил через свой фонд помочь учреждениям, которые тесно работают с населением из групп риска по заболеваемости COVID-19.