Ракшин пообещал арендаторам простить платежи на время закрытия отделов

Новости 01.04.2020 17:20 291

Владелец обширных площадей во многих ТРЦ Алтайского края Евгений Ракшин обратился к арендаторам с призывом закрыть отделы, пообещав при этом простить арендные платежи.

«Просим каждого из вас проявить гражданскую и человеческую сознательность и временно закрыть свои отделы, если в ассортименте ваших магазинов нет товаров первой необходимости. Со своей стороны, мы не будем начислять арендную плату вашим отделам за период закрытия на время карантинных мероприятий», – говорится в обращении Ракшина.

Ранее руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко сообщала, что торговые организации будут привлекаться к ответственности за отказ от приостановки деятельности.

С 31 марта по всему региону начались проверки, совместно проводимые бригадами Роспотребнадзора, местными администрациями и полицией.