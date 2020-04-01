Сибирский министр, раскритикованный за плохую подготовку региона к эпидемии коронавируса, уходит в отставку

Новости 01.04.2020 16:40 472

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков в ближайшее время уйдет в отставку. Заявление уже подписано. Он работает до 2 апреля. Об этом рассказал «Город55» со ссылкой на собственные источники в областном правительстве.

Издание напомнило, что во вторник, 31 марта, губернатор региона Александр Бурков подверг критике главу местного Минздрава и главного санитарного врача региона Александра Крига за плохую подготовку мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.

«К сожалению, мы видим, что ситуация ухудшается. На сегодня в Омской области уже восемь человек заболевших коронавирусной инфекцией. Один из этих людей находится в очень тяжелом состоянии в реанимации», — сказал глава Омской области.

Отметим, что область наряду с другими Сибирскими регионами находится в режиме самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Что касается Алтайского края, то пока зарегистрировано три случая заражения. Также на особом контроле находятся ряд лиц, контактировавших с заболевшими.