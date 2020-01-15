Ипотечные ставки в Алтайском крае пошли в рост

Новости 01.04.2020 15:35 332

Средняя ставка по ипотеке в Алтайском крае за месяц выросла с 8,4 до 8,7%, вернувшись к значению декабря 2019 года. До этого она снижалась на протяжении восьми месяцев и потеряв, в общей сложности, 1,6%. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Мартовский рост ставки связан с падением курса рубля и цен на нефть. Шесть банков подняли ставки резко - на 1-2%. Четыре - увеличивали плавно, на 0,3-0,7%. Пять крупнейших игроков рынка, включая Сбербанк, ВТБ, и Россельхозбанк, держали ипотечные ставки неизменными. Нашлись и те, кто продолжил снижать их.

При этом, банки стараются не повышать ставки по программам кредитования покупки новостроек - иногда даже немного сокращают их. Вместе с тем, на вторичном рынке ставки поднимаются ощутимо. Так, минимально заявленный процент по семейной ипотеке на первичное жилье составляет 6,5% или 4,5%. Для этого продукта с господдержкой ряд банков тоже повысил ставки, особенно те, кто до этого рекордно их снижал.

Что касается вторичного рынка жилья, то здесь процент по ипотеке начинается от 7% годовых и может достигать 13,5%, если клиент предпочтет коттедж в пределах города.

Стоит отметить, что банки указывают минимально возможные ставки, которые зависят от ряда условий. Реальные же средневзвешенные на деле оказываются немного выше.