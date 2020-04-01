В Алтайском крае выявлено более 400 нарушителей режима самоизоляции

Новости 01.04.2020 14:21 56

Сотрудники МВД выявили более 400 нарушителей самоизоляции, в том числе 70 человек за последние сутки. Все материалы по этому поводу направлены в алтайский Роспотребнадзор, по окончании срока самоизоляции будут приняты меры административного воздействия. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина на пресс-конференции в Миздраве 1 апреля.

О самоизоляции и прогнозах на будущее

Как известно, на сегодняшний день в нашем регионе официально подтверждено 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией, все они подтверждены лабораторно в центре вирусологии и биотехнологии "Вектор". По официальной информации, на первое апреля под медицинским наблюдением находится 3125 человек, 20 из них - граждане иностранных государств, остальные - жители России. С медицинского наблюдения снято 1480 человек.

По словам Ульяны Калининой делать прогнозы о сроках пика эпидемии в нашем регионе еще рано. Усилия всех структур направлены на предотвращение распространения инфекции внутри региона. Именно поэтому всем прибывающим из-за границы предписывается соблюдать обязательную самоизоляцию вместе со всеми членами семьи, при этом анализ на коронавирус все они будут сдавать на десятый день, если не появилось никаких клинических признаков заболевания. Если признаки есть, то анализ будет забираться сразу после их появления.

Обязательный режим самоизоляции введен для жителей старше 65 лет, так как они входят в группу риска по заболеваемости. Кстати в эту же группу входят и более молодые соотечественники, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой, бронхо-легочной, эндокринной систем. Здесь специалисты надеются на сознательность таких пациентов.

"Перед поликлиниками стоят задачи правильно организовать дистанционную работу с ними. Группы риска сформированы на каждом терапевтическом участке. Сейчас идет активный обзвон таких пациентов, чтобы рассказать им, как действовать правильно. Речь идет и о дистанционном обеспечении лекарственными средствами, и о максимальном самоконтроле, чтобы исключить все походы в поликлинику", - рассказала заместитель министра здравоохранения края Наталья Белоцкая.

Что касается людей, которые вынуждены ходить на работу, в минздраве пояснили, что составили обращения ко всем работодателям с просьбой сократить количество сотрудников, если остановить производство невозможно, а также освободить от работы лиц старше 65 лет. По словам Калининой, в настоящий момент решается вопрос о бесплатной добровольной сдаче тестов на коронавирус. Специалист обещает, что в ближайшее время он будет решен.

Кстати, при выявлении положительного результата на новую коронавирусную инфекцию проводится дезинфекция помещения, где находился больной. Это место жительства и работы пациента. Причем кроме квартиры к месту жительства относится также подъезд.

Медицинская обеспеченность

По словам специалистов, на сегодняшний день в рабочем состоянии находятся более 600 аппаратов ИВЛ, обеспеченность тест-системами не представляет никаких проблем и поставляется с учетом потребности региона.

"На сегодняшний день мы просчитали максимальную загрузку наших лечебных учреждений аппаратами ИВЛ. Поскольку инфекция новая и мы только в начале пути, есть определенные сложности. На сегодняшний день ни один из трех пациентов не нуждается в дополнительной респираторной поддержке. Но мы рассчитываем, что наши госпитали будут укомплектованы и аппаратами ИВЛ и кислородоконцентраторами минимум на 70 процентов. Решения о необходимости их применения будут приниматься с учетом тяжести состояния пациентов", - пояснила Белоцкая.

Расчетная потребность в койках для пациентов с COVID-19 в крае - 1274 штуки. Несколько учреждений края готовятся развернуть на своих площадках госпитали. В частности в настоящее время в РТП работает только инфекционный корпус, однако заканчиваются работы по перепрофилированию коек для нужд пациентов с коронавирусом в основном корпусе. Следующим лечебным учреждением в Барнауле будет Горбольница №4, в Бийске и Новоалтайске лечение будет организовано в не функционирующих сегодня акушерских корпусах. Также койки для пациентов с коронавирусом будут организованы в Рубцовске, Камне-на-Оби и Яровом. Беременные женщины с подозрением на коронавирус будут направляться в роддом №11 Барнаула. Для детей предусмотрена площадка на базе инфекционного корпуса Краевого центра охраны материнства и детства.

Закрытия и наказания

Плановая медицинская помощь остановлена. Это необходимо, чтобы медучреждения не стали очагом распространения инфекции. Частные медорганизации должны работать в том же режиме что и государственные. "Но с учетом того, что они не оказывают экстренную медицинскую помощь, их работа должна быть свернута", - уточнила Наталья Белоцкая пообещав. что информация об ослушавшихся будет передаваться в Росздравнадзор.

Приостановление работы частных медорганизаций контролируют органы Роспотребнадзора, местного самоуправления и МВД. На сегодняшний день закрыто 1267 организаций. Чуть менее тысячи закрылись самостоятельно, остальные - в ходе проверки или после вынесения административных протоколов о приостановлении деятельности.

Специалисты обратились к жителям края: