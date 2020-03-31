Россияне с недоверием относятся к статистике по коронавирусу

Большинство опрошенных россиян не верят показателям количества заболевших коронавирусом. Это следует из результатов исследования портала «Анкетолог».
Согласно данным опроса, 61% респондентов считает, что реальное количество заболевших коронавирусом в России не соответствует официальным данным. В точности показателей уверено лишь 4% опрошенных. 49% участников исследования также считает, что федеральные каналы необъективно освещают эпидемиологическую ситуацию в стране и принимаемые меры.
Наибольшим доверием пользуются новостные сайты в интернете (55%), радио и ТВ (46%), форумы и соцсети (28%). 25% респондентов больше всего доверяют родственникам и друзьям, а 13% — блогам.
65% опрошенных считает, что государству следует максимально открыто освещать ситуацию с распространением коронавируса, а 18% — что нужно делать это выборочно, во избежание паники.
32% респондентов сообщили, что им уже начали надоедать новости о пандемии, 5% – что им недостаточно информации, 4% заявили об отсутствии интереса. 2% указали, что намеренно игнорируют новости о коронавирусе.
Как выяснилось, информация о пандемии надоедает, по большей части, молодежи. Об этом сообщило 38% респондентов 18-30 лет (еще 8% – вовсе неинтересно). Среди россиян старше 55 лет коронавирус «из каждого утюга» надоел 21%, а неинтересна информация о нем всего 1%.
Большинство опрошенных (60%) интересуют меры, предпринимаемые государством в связи с пандемией, 47% — достижения медицины, фармацевтики и социальные проблемы, 41% – ограничения, с которыми столкнулись обычные семьи, 31% — проблемы бизнеса, 28% — то, как люди поддерживают друг друга в сложившейся ситуации.
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