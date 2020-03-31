Лидеру алтайских коммунистов удалось избежать коронавируса

Новости 01.04.2020 12:50 780

У первого секретаря крайкома КПРФ в Алтайском крае Марии Прусаковой коронавирус обнаружен не был. Об этом сообщили в телеграм-канале реготделения партии.

Напомним, что риски заражения коронавирусом у Прусаковой появилось после того, как диагноз был подтвержден у женщины, которая летела с депутатом АКЗС в одном самолете. У Марии Прусаковой и ее детей были взяты анализы, которые подтвердили отрицательный диагноз.

В беседе с «Толком» коммунистка призналась, что в прошлом переболела свиным гриппом будучи беременной, но благодаря компетентной работе врачей, у нее родился здоровый ребенок.

Отметим, что тем же рейсом в Барнаул летели депутаты Государственной Думы Валерий Елыкомов и Иван Лоор, а также парламентарий от Республики Алтай Иван Белеков. Наличие коронавируса у них также не подтвердилось.

На сегодняшний день в Алтайском крае подтвердилось три случая коронавируса. Первой была местная жительница, которая вернулась из Доминиканской Республики, вторым оказался ее супруг, который не соблюдал правила изоляции и ходил в течение недели на работу. Он контактировал минимум с 10 людьми. После этого подтвердился пока только один случай заболевания. Также человек из их круга.