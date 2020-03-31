Пять барнаульских полицейских самоизолировались после контакта с мужем туристки, зараженной коронавирусом

Новости 01.04.2020 13:23 625

Стражей порядка отправили на карантин сразу после того как анализ мужчины на коронавирус подтвердился. По информации пресс-службы ГУ МВД России, барнаулец не уведомил полицейских, что его жена вернулась из страны с высоким риском распространения инфекции, и что вся семья должна была находиться на самоизоляции.

Как сообщает ИА «Банкфакс», стражи порядка контактировали с мужчиной при проведении процессуальных мероприятий. На тот момент он не сказал, что оба они находятся под наблюдением и должны соблюдать карантинные меры. Сразу после того, как проба этого гражданина показала положительный результат, полицейские были направлены на самоизоляцию, где и находятся с 30 марта. За состоянием их здоровья осуществляется контроль со стороны медсанчасти ГУ МВД России по Алтайскому краю. Кабинеты и другие помещения в главке уже были продезинфицированы.При этом источники информагенства сообщили, будто у одного из полицейских уже подтвержден положительный результат анализа на коронавирус. В пресс-службе ГУ МВД по региону 31 марта опровергли эту информацию, заявив, что пока данных о положительном результате экспертизы у ведомства нет. Однако к вечеру того же дня стало известно о том, что в регионе зарегистрирован третий случай заболевания коронавирусной инфекцией. Личность пациента не раскрывается. Не исключено, что это и есть сотрудник полиции.

Напомним, 29 марта в Алтайском крае был зарегистрирован первый пациент с коронавирусом. Им стала женщина, прибывшая в Барнаул из Доминиканы. Днем позже положительный анализ на COVID-2019 подтвердился у ее супруга. Позже стало известно, что проверить на коронавирус намереваются всех пассажиров рейса, на котором прилетела пациентка. Борт, про который идет речь, приземлился в Барнауле 20 марта.