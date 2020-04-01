Работники Меланжевого комбината уверены, что не должны работать в период карантина

Новости 01.04.2020 12:20 48

Работники барнаульского филиала предприятия АО «БТК-Групп» (Меланжевый комбинат) продолжают ходить на работу в период недели карантина, объявленного президентом России в период распространения коронавируса.

Многие из них уверены, что руководство не имеет право игнорировать Указ президента и считают, что нахождение на смене около 300 человек может привести к серьезным последствиям для их здоровья. Для защиты своих прав они обратились в полицию, прокуратуру, Роспортебнадзор и трудовую инспекцию Алтайского края. Копия обращения есть в распоряжении «Политсибру».

Что касается позиции руководства, то она изложена в приказе (также имеется копия), что указ президента не распространяется на работников АО «БТК-Групп». В приказе руководство прямо ссылается на письмо Министерства промышленности и торговли России от 27 марта, в котором говорится о том, что предприятие отнесено к производствам, выполняющим неотложные работы по изготовлению изделий, материалов, сырья и так далее.

Работники предприятия же считают, что на их территории не осуществляется изготовление товаров первой необходимости и не является непрерывно действующей организацией, и что на него не распространяются положения второго пункта Указа президента России. Данное обстоятельство, по словам работников, подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ АО «БТК-Групп», которая размещена на официальном сайте ФНС России.

Отмечается, что предприятие осуществляет пошив верхней и рабочей одежды для работников Сбербанка, Роснефти, Росинкас.

«Политсибру» направил официальный запрос в компетентные органы.