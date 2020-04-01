Призыв, пенсии, маткапитал. Что изменится в России в апреле 2020 года?

Новости 01.04.2020 11:20 127

Ряд законов и важных норм вступают в силу в апреле текущего года. Перемены затронут многих россиян. О самых важных изменениях читайте на «Политсибру».

С 1 апреля в России стартовал весенний призыв в вооруженные силы. Указ подписал президент Владимир Путин. Квота на пополнение войск составляет 135 тысяч человек.

Про банки

С 1 апреля Центробанк России не будет брать комиссию за перевод с физлица, если перевод на карту был выполнен с 1 апреля 2020 года по 1 июня 2022 год через систему быстрых платежей.

Также вводятся предельные размеры платы, которые банки будут взимать со своих клиентов через систему быстрых платежей. Речь идет об ИП. Данные правила коснутся тарифов на оплату услуг медицинских и образовательных учреждений. Кроме того, это относится и к платежам в пользу благотворительных организаций, оплате ЖКУ, услуг транспортной инфраструктуры и других платежей. Максимальный порог комиссии – 0,4%. По остальным – 0,7%. Плата не взимается за государственные платежи.

Еще одним важным изменением стало снижение надбавок к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов и кредитов финансирования долевого участия, выданных после 1 апреля 2020 года.

Важно отметить, что если ипотека с низким первоначальным взносом (до 10%) будет погашаться за счет средств маткапитала, то надбавки к его коэффициентам риска будут снижаться по мере погашения. Данная мера предусмотрена для расширения возможностей семьи на получение ипотеки.

Про налоговую

С 1 апреля налоговая получает право информирования населения о наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам, процентам через систему SMS-оповещений, либо по электронной почте, но не чаще раза в квартал. Однако для этого нужно письменное согласие физического лица.

Также с апреля недоимка, которая не превышает три тысячи рублей, будет взиматься за счет средств организаций или ИП. Если после первого требования прошло три года, а сумма не превышает трех тысяч рублей, то решение о взыскании принимается в течение двух месяцев с момента истечения указанного срока.

Про социальную сферу

С 1 апреля текущего года социальные пенсии будут традиционно проиндексированы на 6,1%.

С 15 апреля материнский капитал будут выплачивать без предъявления специального заявления. Достаточно будет только зарегистрировать ребенка в органах ЗАГС, который передаст данные в Пенсионный фонд. Однако мера не касается приемных родителей.

Про транспорт

Начинает действовать новая система бонусов для ОСАГО. Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО, который начисляет скидки аккуратным водителям и надбавки попадающим в ДТП, теперь не будет обнуляться при перерыве в вождении. КБМ будет начисляться раз в год — 1 апреля, после чего не будет пересчитываться.

Также с 1 апреля и до конца месяца в ряде регионов вступают в силу ограничения для передвижения по региональным и межмуниципальным дорогам. Делается это для сохранения покрытия в весенний период. Ограничения распространяются на грузовики. Отметим, что Алтайский край не стал исключением, и правило вступило в силу в нашем регионе до 30 апреля.