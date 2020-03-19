А вас, гречка, я попрошу остаться. Какие продукты питания запретят вывозить из стран Евразийского Союза?

Новости 01.04.2020 10:30 119

Евразийская экономическая комиссия накладывает мораторий на вывоз из стран ЕАЭС различных круп, муки, соевых бобов, репчатого лука, чеснока и семечек. По мнению комиссии, страны должны иметь возможность обеспечить ими население в случае обострения ситуации с коронавирусом.

Запрет вступает в силу спустя 10 дней после публикации на сайте ЕЭК и продлится до 30 июня. Запрет на вывоз всех видов круп из России был введен еще 20 марта.

Кроме того, временно запрещен вывоз из стран ЕАЭС средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, а также продукции медицинского назначения.

Ранее – 16 марта – были обнулены таможенные пошлины на ввоз средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, диагностических реагентов, отдельных видов медицинского оборудования и материалов, предназначенных для борьбы с коронавирусом. 3 апреля состоится заседание ЕЭК, на котором этот перечень может быть расширен, вобрав в себя товары первой необходимости, продукты питания, сырье и др.