В Алтайском крае ожидаются высокие риски возникновения лесных пожаров

Новости 01.04.2020 8:27 128

Риски возникновения пожаров в 2020 году превысят средние многолетние значения во всех регионах России с мая по июль, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рослесхоз.

Однако Алтайскому краю, как и другим регионам Сибири и дальнего востока стоит насторожиться еще в апреле.

«В Сибири и на Дальнем Востоке риски возникновения лесных пожаров в апреле 2020 года будут повышены в южных частях Бурятии, Алтайского, Хабаровского, Забайкальского краев, южной и восточной частях Тувы, на юго-западе Иркутской области, на северо-западе Приморского края и на востоке Еврейской автономной области», - говорится в сообщении.

В нашем регионе пожароопасный сезон традиционно начинается в апреле. В 2019 году он был объявлен с 5 апреля – на две недели раньше предыдущего. Заканчивается пожароопасный сезон в октябре-ноябре.