На оснащение коек для пациентов с коронавирусом в Алтайском крае выделено 122 млн рублей

Новости 01.04.2020 7:40 385

Губернатором Алтайского края Виктором Томенко принято решение о выделении 80 миллионов рублей на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции на территории Алтайского края.

Кроме того, распоряжением Правительства Российской Федерации Алтайскому краю выделена финансовая помощь в объеме 42 миллионов рублей. Таким образом 122 млн рублей в Алтайском крае будет выделено на противодействие распространению коронавирусной инфекции, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Средства будут направлены на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией в соответствии с общими требованиями к оснащению коек для таких пациентов, утвержденными Минздравом России.

Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден в Алтайском крае Новости 31.03.2020 23:05 Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден в Алтайском крае 794

Напомним, в Алтайском крае официально подтверждено 3 случая коронавируса.