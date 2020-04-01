Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден в Алтайском крае

Новости 31.03.2020 23:05 794

По информации Оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, в нашем регионе зарегистрирован третий случай заболевания коронавирусной инфекцией.Заболевший гражданин контактировал с одним из двух ранее выявленных больных. Сегодня положительный результат подтвержден государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».Все трое заболевших находятся в инфекционном отделении КГБУЗ "Городская больница № 5 Барнаула." Им оказывается необходимое лечение.

По информации Минздрава Алтайского края, состояние больных удовлетворительное. Болезнь протекает в лёгкой форме, без клинических проявлений. С установленным контактными лицами продолжается работа, медики, специалисты регионального управления Роспотребнадзора отрабатывают все возможные цепочки контактов, которые возможно установить. Губернатором края введён в регионе комплекс дополнительных ограничений, направленных на резкое уменьшение контактов между жителями, для минимизации риска «взрывного» распространения инфекции.