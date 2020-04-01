Госдума ужесточила наказание для нарушивших правила самоизоляции граждан

Новости 31.03.2020 19:30 472

Государственная Дума России в третьем, окончательном чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина, сообщают РИА Новости.

На сегодняшний день в стране самоизоляция носит рекомендательный характер, а наказание грозит лишь в случае чьей-то смерти или массового заражения. Однако по принятому документу правила меняются. Теперь нарушителям грозит штраф от 500 тысяч до млн рублей, либо лишение права на профессию на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Наказание может быть более суровым, если нарушение правил привело к гибели человека или массовому заражению людей. В таком случае будет штраф от одного до двух млн рублей, лишение права на профессию на срок до пяти лет или лишение свободы — также на пять лет.

Если по вине одного человека погибли от двух лиц, то максимальный срок лишения свободы увеличивается до семи лет. Если заражение было умышленным и привело к смерти, то этот поступок квалифицируется как акт терроризма и будет караться по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Еще более интересным решением депутатов стало одобрение на право правительства вводить режим ЧС. Теперь документы придется рассмотреть в Совфеде и подписать президенту.

Отметим, что в Алтайском крае режим обязательной самоизоляции уже введен.