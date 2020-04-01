Жителей Алтайского края обязали самоизолироваться и не выходить из дома без крайней необходимости

Новости 31.03.2020 17:15 403

Губернатор края Виктор Томенко подписал новый Указ об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с документом к прежним ограничениям добавились дополнительные.

В частности, Указ предписывает «обязать граждан в возрасте старше 65 лет, находящихся на территории Алтайского края, соблюдать режим самоизоляции». Он должен быть обеспечен по месту проживания или пребывания пожилых людей, в том числе в жилых и садовых домах. Действие не распространяется на руководителей и сотрудников предприятий, организаций, учреждений, органов власти и местного самоуправления, чье нахождение на рабочем месте является критическим.

Остальным жителям и гостям края, кроме тех, на кого не распространяется действие Указа президента об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней, не покидать места проживания и пребывания, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места их накопления.

Кроме того, рекомендовано ограничить поездки и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров. Документ вступит в силу с момента официального опубликования.