Продукты - нелегально, билет домой – 311 тысяч. Барнаулец застрял в Индии после «зимовки»

Новости 31.03.2020 18:41 408

Житель Барнаула Николай Луцак рассказал, что застрял в Индии в период карантина по коронавирусу. Домой вернуться он не может – рейсы отменены, а продукты он вынужден покупать там нелегально и в недостаточном количестве.

Он уехал в Индию еще в октябре без туристической путевки. Такой вид путешествий в современном мире очень популярен и называется «зимовкой». Домой он собирался вернуться в апреле.

«Я купил заранее билеты на рейс «Нью-Дели-Москва» на 7 апреля. В итоге, его отменили, а в стране действует жесткий карантин», – приводит слова Николая МК на Алтае.

По информации издания, с 25 марта в Индии людям вообще запрещено выходить на улицы. Власти агрессивно относятся к иностранцам – полицейские могут ударить дубинкой за то, что европеец чихнул в общественном месте

«Во многих отелях иностранцев просто выгоняют. Нам отказывают в продаже продуктов и лекарств. Такое ощущение, что власти Индии считают нас виновными в распространении коронавируса и спускают на нас всех собак, – рассказывает Николай.

Он поясняет, что власти Гоа в местных СМИ утверждают, что все продовольственные магазины открыты. Но это не так. Все закрыто, и сейчас как иностранцам, так и местным жителям приходится «выкручиваться» из этой ситуации.

«Некоторые продавцы нелегально продают продовольственные товары. Сейчас это единственный вариант достать еду. Договариваемся с местными ребятами, и они периодически привозят нам продукты. Но все равно продовольствия крайне не хватает», – утверждает Николай.

25 марта Аэрофлотом вылетели из страны около 380 россиян, вывозили только тех, у кого были билеты на последнюю неделю марта. Николай не попал на рейс по двум причинам: число, на которое был куплен билет не попало в указанный промежуток. Да и в первую очередь из страны забирали людей, у которых были турпутевки. Сейчас авиакомпания предлагает купить билет на родину за 311 тысяч рублей, у авиакомпании «Россия» ценник тоже не дешев - 127 тысяч рублей.

Добиться выезда из страны через МИД тоже оказалось не так просто. Ведомство собирается вывозить сначала тех, кто приехал в Индию после нового года. Николай находится в конце списка на эвакуацию.

По оценкам посольства России в Индии, не менее 10 тысяч россиян застряли в этой стране в момент введения карантина, примерно 7,5 тысяч россиян отдыхали в Гоа. Для сравнения – на 25 марта за границей всего находились около 45 тысяч туристов из России.