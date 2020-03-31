Алтай готовится уйти в глубокий карантин. Что происходит в соседних регионах?

Новости 31.03.2020 16:30 1031

В социальных сетях появилась информация, что Правительство Алтайского края готовит Указ по введению на территории региона режима самоизоляции. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» со ссылкой на оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Несколько часов назад сообщалось о появлении адресованной краевым властям петиции с требованием закрыть регион и ужесточить карантинные меры. В то же время, меры профилактики коронавируса усиливаются и в соседних регионах.

Новосибирская область

С 20:00 31 марта вводится режим самоизоляции в Новосибирской области. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на слова губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

«Ограничения не распространяются на деятельность правоохранительных органов по делам гражданской обороны, органов по защите прав потребителей и благополучия человек и иных органов, чьи действия, направлены на защиту жизни и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействия преступности. Ограничения также не распространяются на руководителей и сотрудников органов власти», – пояснил губернатор.

Республика Алтай

Глава незатронутой пока заражением Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил что отправил письма всем руководителям субъектов РФ с просьбой ограничить посещение региона жителями страны с туристическими целями, передает пресс-служба алтайского правительства.

По словам Хорохордина, в социальных сетях поступают сообщения от жителей о наплыве туристов. Туристы приехали в республику в четверг-пятницу, однако уже в понедельник был зафиксирован их отъезд с территорий баз. Новых массовых заездов не наблюдается.

«Полностью закрыть республику мы не можем, это другой режим – режим чрезвычайного положения, он вводится при определенной обстановке лишь высшим руководством страны. Тем не менее, мы будем ограничивать въезд такими предупредительными мерами, как приостановка работы туробъектов, а также усиление контроля въезда туристов на автодорогах республики», – уточнил глава региона.

Также Хорохордин рассказал, что на выходных представители профильных ведомств, контрольно-надзорных органов и администраций муниципальных образований провели рейды по турбазам и магазинам, чтобы определить, соблюдается ли распоряжение правительства.