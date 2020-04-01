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Алтайские медики просят жителей соблюдать режим изоляции

Новости
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Медики Алтайского края поддержали всемирный флешмоб, призывая людей оставаться дома, тем самым сократив количество контактов и прервав цепочку распространения коронавируса! Сообщает Алтайский Минздрав в своем Инстаграме.

 Фотографии «Мы работаем ради вас, останьтесь дома ради нас» в своих социальных сетях разместили медики Алейской ЦРБ, Алтайского краевого центра охраны материнства и детства, барнаульской поликлиники № 10.

Флешмоб #СOVIDнепобедит стал российским аналогом акции #StayAtHome, которую запустили в Twitter врачи из Малайзии. Российские регионы  стали присоединяться к  коллегам из других стран в двадцатых числах марта.  

Автор: Политсиб.ру

Фото: Минздрав Алтайского края

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