Барнаульскому «Локомотиву» позволили превратиться из стадиона в ЖК

Новости 31.03.2020 17:45 363

В марте правительство Алтайского края подписало постановления о зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных вокруг стадиона "Локомотив". Это позволяет девелоперу спроектировать жилой комплекс и приступить к строительству, передает «Толк».

До утверждения охранных зон, барнаульская мэрия не могла позволить Евгению Ракшину возвести жилой комплекс на стадионе «Локомотив». В марте текущего года вышло несколько постановлений о зонах охраны объектов культурного наследия в Барнауле. В том, числе, расположенных рядом с местом предполагаемого строительства.

Теперь девелопер может приступить к следующему этапу. Напомним, что минувшей осенью на площадке начались подготовительные работы – вынос инженерных сетей на стадионе из-под пятна будущей застройки. По словам рабочих, для этого придется на время перекрыть одну полосу движения автотранспорта на проспекте Строителей. Партнером Евгения Ракшина по ЖК «Локомотив» стал глава компании «Селф» Нодар Шония. Именно «Селф» построил первый дом комплекса.

Жилой комплекс «Локомотив» расположится на месте одноименного стадиона. Эскиз застройки создан архитектором Александром Дерингом в 2014 году. Фасад здания стадиона станет частью будущего ЖК, поскольку относится к памятникам регионального значения и сносу не подлежит. Сроки строительства на данный момент неизвестны.