Алтайский врач пояснил, почему в больницах отменена плановая помощь населению

Новости 31.03.2020 15:50 2159

Больницы и поликлиники Алтайского края отменили плановую помощь населению в области здравоохранения. За разъяснениями Политсибру обратился к главному врачу горбольницы №12 Андрею Коломийцу. Именно он является идейным исполнителем организации второй больницы скорой помощи в Барнауле на базе двух объединенных медицинских учреждений: Горбольницы №11 и Горбольницы №12. Пока в этих больницах оказывается как экстренная, так и плановая хирургическая помощь.

«Остановка оказания плановой помощи в учреждениях здравоохранения логична и правильна. Почему проводят анализ на десятый день? Потому что именно в это время происходит максимальное накопление концентрация вирусных частиц в организме. Однако самый надежный анализ не может дать точную 100-процентную гарантию, что человек не болен. Возможно он заразился позднее, или у него в отличие от усредненной нормы, максимальное количество вирусных частиц накопится чуть позже. Если такому человеку сделать операцию, то, кроме того. что он борется с бактериальной инфекцией, ему также придется бороться с вирусной. Все это может настолько ослабить организм, что болезнь будет протекать тяжелее или у человека вовсе не будет сил с ней справиться. Одно дело, если приходится спасать человека по экстренным показаниям. И совсем другое организовать эту экстренность собственными руками в плановом порядке», - пояснил он.

Кстати, Горбольница №11 значится также в списке лечебных учреждений в которых готовы развернуть госпитали для больных коронавирусом. По информации регионального Минздрава, 8 больниц Алтайского края готовы развернуть инфекционные госпитали. Все они будут расположены в отдельно стоящих зданиях. Это барнаульские учреждения: Городская больница №4, Городская больница №5, Городская больница №11. А также Городская больница №2, Бийска, Городская больница им. Л. Я. Литвиненко Новоалтайска, Городская больница №3, Рубцовска, Каменская центральная районная больница и Медсанчасть №128, расположенная в Яровом. Также несколько других медицинских организаций края готовы при необходимости перепрофилировать свои отделения в инфекционные.

По словам Андрея Коломийца, пока речь идет о том, что в указанных учреждения есть инфекционные отделения и отделения терапии, Они находятся в списке больниц, имеющих наибольшие риски получить пациента с коронавирусной инфекций, а также могут быстро и качественно оказать медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, если таковая понадобится. Напомним, два пациента, у которых подтвержден коронавирус госпитализированы в Горбольницу №5.