Бийский психолог рассказал, как уберечь психику в условиях плохих новостей

Новости 31.03.2020 14:50 298

Российские регионы десятками переходят в режим самоизоляции, в мессенджерах и соцсетях распространяются слухи а-ля: «Пока еще не объявили, но у нас уже десятки зараженных». Как обезопасить себя от последствий стресса и можно ли научиться расслабляться в условиях информационной эпидволны врач-психотерапевт Юрий Гребельников рассказал «Бийскому рабочему».

Что такое стресс?

По словам врача, общеадаптационный синдром или попросту стресс — это нормальная реакция организма на различные раздражители. Они могут быть как вполне осязаемыми — физическими, механическими, биологическими, так и информационными. Учитывая, что сейчас на человека ложится большая информационная нагрузка, уровень стресса в обществе увеличивается. Затяжной стресс может вызвать истощение организма, что в свою очередь приведет к различным болезням и расстройствам. Чтобы избежать этого, необходимо научиться управлять стрессом и расслабляться.

«Пока чаще всего приходиться учиться самому. Вы заметьте, что по жизни нас, как правило, учат напрягаться, преодолевая стресс. И почти не учат расслабляться — ни в детском саду, ни в школе, ни в институте. Хотя это необходимый навык», – отметил Гребельников.

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Плохие новости

Если человек, привыкший напрягаться, будет весь день сидеть дома и слушать нескончаемые новости, сколько в мире заразилось, сколько уже умерло, как будет развиваться ситуация в России, то – он в итоге так перенапряжется, что потеряет покой. И в четырех стенах ему будет еще хуже. Особенно тяжело это переживают пожилые люди, поскольку у них резервы адаптации снижены. К тому же им гораздо сложнее изменить сложившиеся стереотипы, привычки.

Не смотреть новости – тоже не всегда выход. По словам психотерапевта, у людей особо тревожных, с чувствительной нервной системой, есть потребность быть в курсе всех событий. Поэтому они-то и будут больше всех смотреть эти новости и больше всех от них страдать.

Кто более подвержен стрессу

Больше всего страдают люди слабые, малоподвижные — это чаще всего меланхолики. Более устойчивы к стрессу флегматики, чтобы раскачать их нервную систему, нужно столько негативной информации дать, что те же меланхолики бы с таким объемом просто не справились, а флегматики только-только задумаются о проблеме. Где-то между меланхоликами и флегматиками — сангвиники. Еще есть холерики — они сильные, подвижные, но неуравновешенные. Только где-то какое-то сообщение появилось, они его «раздуют» до пожара.

Маски и гречку сметают с прилавков люди тревожные. Они могут встречаться среди всех темпераментов, но среди флегматиков — реже. Такие же рассылают панические непроверенные сообщения – так они пытаются передать свое стрессовое состояние другим,чтобы избавиться от него.

Как побороть панику

По словам Юрия Гребельникова, методик много. Например, можно управлять своим эмоциональным состоянием, напрягая или расслабляя мышцы, принимая положение тела, характерное для расслабленного состояния.

«Расслабляясь, мы как бы даем организму понять, что все хорошо, мы в безопасности — и тело «передаст» это мозгу. Можно расслабиться в бане, в ванной», – рассказал врач.

Что касается алкоголя, то его применение – способ небезопасный. Как пояснил Гребельников, алкоголь — средство бытового дистрессирования. Он снимает напряженность мышц и улучшает настроение, однако весьма сложно удержать ту маленькую дозу, которая дает такой эффект. Большая доза даст эффект противоположный. Поэтому рекомендовать алкоголь в малых дозах можно только тем, кто к нему устойчив.

Лейся, песня

Есть целое направление — музыкотерапия. Это могут быть и активные действия — когда человек сам поет, а может быть пассивные — когда он просто слушает.

«Я сам такую технику применял для больных с инсультом, которые лечились в ЦГБ. Это прослушивание музыки, рекомендованной Минздравом», – отметил Гребельников.

Дышите – не дышите

Так как в стрессе задействована нервная система, нужно хотя бы в общих чертах понимать, что это такое. Она состоит из двух отделов: симпатического и парасимпатического. При стрессе активируется симпатический отдел.

«Чтобы минимизировать стресс, нам нужно активировать парасимпатический. Делается это при помощи дыхания. Если мы удлиним выход, то активируем именно парасимпатический отдел. То есть, нужно сделать короткий вдох, а за ним — удлиненный выдох. При этом я рекомендую проговаривать себе: «Я успокаиваюсь». На «я» быстро вдыхаете, на «успокаиваюсь» - выдыхаете», – подытожил психотерапевт.