В сети появилась петиция о жестких мерах ограничения в Алтайском крае в период пандемии

Новости 31.03.2020 14:20 543

На сайте change.org появилась петиция с обращением к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, Минздраву региона, Роспотребнадзору и даже Барнаульской городской Думе.

Автор петиции подчеркивает, что многие местные жители безответственно относятся к своему здоровью и к здоровью окружающих.

«Люди, относящиеся к группе риска, особенно вернувшиеся из стран с неблагоприятной ситуацией, обязательно должны строго подконтрольно пройти период самоизоляции, чтобы предотвратить распространения короновирусной инфекции COVID-19».

Под петицией подписались почти 200 человек.

В качестве мер по контролю и предотвращению распространения вируса автор предлагает:

1) Ограничить сообщение с другими регионами и сообщение между населенными пунктами Алтайского края, разрешив доставку продуктов питания и товаров первой необходимости, с условием осмотра водителей на повышенную температуру.

2) Усилить меры по соблюдению карантина людьми с подозрением на заражение. Повысить качество и частоту проверок, контроля карантина, назначить повышенные санкции в отношении людей, нарушающих карантин - высокие штрафы, лишение должностей, ограничение свободы и пр.

3) Лиц, профессиональная деятельность которых подразумевает личный контакт с большим количеством людей (учителя, врачи, государственные служащие и пр.), уволить в случае, если они в период пандемии находились за границей, но не сообщили об этом этом и вышли на работу.

4) Остановить деятельность крупных торговых центров города (Пионер, Весна, Огни, Европа, Галактика и др.), общепита в обязательном порядке в ближайшее время, оставив работу продуктовых магазинов. Запретить новые заселения в отели и гостиницы.

5) Всех сотрудников предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности края в обязательном порядке проверять с помощью тепловизоров. Ввести дополнительные санитарные обработки.

6) Ввести дополнительные санитарные обработки вокзалов, станций.

7) Запретить посещение интернатов для инвалидов, домов престарелых, детских домов.

8) Перевести школы и учреждения дополнительного образования в режим свободного посещения, в случае прекращения дистанционного обучения на период пандемии. Перевести детские сады в режим свободного посещения.

9) Обеспечить регион дополнительными средствами защиты в период пандемии - антисептическими средствами, масками и пр.

10) Ввести режим карантина, исключить пребывание людей на улицах без необходимости. Усилить меры контроля за нахождением людей в местах общего пользования, на улицах.