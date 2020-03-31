Новосибирцы в карантин массово задумали ремонт и стали причиной очередей в "Леруа Мерлен"

Новости 31.03.2020 13:50 431

Период объявленной президентом России Владимиром Путиным недели карантина многие жители Новосибирска восприняли как отпуск. И в отпуске решили заняться ремонтом своих домов или квартир. Об этом пишет НДН.инфо.

По этой причине они приехали в "Леруа Мерлен", который из-за карантинных мер сократил свою работу на три часа. Несмотря на просьбу к горожанам остаться дома, возле строительного магазина образовались огромные очереди.

«Противоэпидемиологические мероприятия в Новосибирске выглядят как-то вот так», — подписал фотографии пользователь Facebook Ростислав Антонов.

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Стоит отметить, что у сети магазинов есть служба доставки. Тем не менее, по словам очевидцев, очереди сохраняются уже второй день карантинных каникул.

Кстати, власти Новосибирской области только сегодня приняли решение ввести режим самоизоляции для всех жителей региона из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом объявил губернатор Андрей Травников на внеочередном заседании правительства области. Карантин в регионе официально начинает действовать с 31 марта в 20.00.

По данным сайта "Стопкоронавирус.рф" в области зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусом. В Алтайском крае пока два случая.