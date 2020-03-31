Почти половина барнаульцев продолжает работать на «карантинной» неделе

Новости 31.03.2020 13:05 361

40% опрошенных жителей Барнаула продолжают работать в обычном режиме, несмотря на карантин. А среди тех, кто будет отдыхать в эти дни, не все получат заработную плату в полном объеме. Такие данные показал опрос, проведенный порталом по поиску работы Зарплата.ру среди 494 горожан.

19% опрошенных перешли на удаленный формат работы. Лишь 16% сообщили, что в их организации эта неделя действительно выходная. Еще 8% рассказали, что руководство дало им выбор – работать или нет, и половина решили трудиться. А 3% из всех опрошенных на данный момент являются безработными.

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Что насчет денег?

47% участников опроса собщили, что им обещали выплатить зарплату в полном размере, 23% ожидают получить меньше, чем обычно. 19% текущая неделя не будет оплачена. Еще 11% решение их работодателя неизвестно. Среди работающих в обычном режиме и на «удаленке» 85% получат зарплату в обычном размере. 3% рассчитывают получить двойной оклад, а 1% – полуторный. 11% респондентов не в курсе, сколько им заплатят.

Легкомысленно отнеслись к карантину 5%

8% из тех опрошенных, у кого на этой неделе каникулы или работа из дома, рассказали, что не планируют вообще выходить на улицу все эти дни. 67% будут выходить только за продуктами и в аптеку, а 20% – по важным делам. 5% намерены посещать все те места, что и обычно.

Альтернативные цифры

Как сообщается в другом исследовании – проведенном порталом HeadHunter – 24% опрошенных жителей регионов продолжат работу, так как заняты в сферах, на которых карантин не распространяется (продовольствие, медицина, аптеки и т.д.). Чаще всего такой ответ давали представители производственной сферы (37%).

Среди тех, кто не работает на этой неделе, 18% заявили, что руководство отправило всех сотрудников отдыхать с сохранением зарплаты, как и было озвучено президентом: выше всего эта доля в производственной сфере (27%). 2% заявили, что руководство предоставило им выбор — работать или не работать (с сохранением зарплаты) — и они решили отдыхать.

На «выходные» без сохранения зарплаты, по данным опроса, были отправлены 7% респондентов: выше всего эта доля в сфере продаж (11%). 4% опрошенных соискателей заявили, что попали под сокращение в связи с текущим кризисом: чаще всего такой ответ давали представители сферы маркетинга и PR (14%). 2% опрошенных жителей регионов сообщили, что их работодатель обанкротился/закрылся, и они остались без работы.