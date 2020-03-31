Жители Алтая просят волонтеров купить сигарет и погасить кредит из-за карантина

Новости 31.03.2020 12:20 55

Специально организованный волонтерский центр в Алтайском крае начал работу. За понедельник, 30 марта, им поступило 72 заявки. Об этом рассказали в пресс-службе реготделения «Единой России».По состоянию на конец дня 30 марта поступило 72 заявки (на утро 30 марта было 44), 20 из которых были отработаны волонтерами (заявка выполнена, нужные продукты и лекарства доставлены).

Что касается географии заявок, то большинство поступили из Барнаула – 49 заявок. В других населенных пунктах значительно меньше. В Рубцовске – 5, Топчихинский – 4, Бийск – 2, Заринск – 2, в Первомайском, Троицком, Камне-на-Оби, Новоалтайске и других – по одной. Их число продолжает расти.

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Приняты все обращения, однако не все они исполняются, так как волонтеры специализируются на доставке лекарств и продуктов. Некоторые жители слишком буквально отнеслись к созданию центра и теперь просят волонтеров купить сигарет или оплатить их кредит. Подобные просьбы, по словам пресс-службы ЕР, встречают очевидный отказ.

Напомним, что по последним данным в Алтайском крае зарегистрировано два случая заражения коронавирусом. Ими оказались супруги из Барнаула. По неподтвержденным данным известно, что женщина по возвращении из Доминиканской Республики не соблюдала правила самоизоляции. Однако точно известно, что в изоляции не был ее зараженный муж, который всю неделю ходил на работу. Сейчас власти пытаются определить всех людей, с которыми контактировали инфицированные.