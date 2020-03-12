Насколько активно пользуются Instagram сибирские губернаторы?

Новости 31.03.2020 11:55 107

Самым активным в Instagram сибирским главой региона (и вторым – по России) стал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, разместивший за неделю 29 постов и 41 историю. Наименее активным оказался губернатор Алтайского края Виктор Томенко, опубликовавший всего лишь два поста. Это следует из еженедельного рейтинга активности руководителей субъектов РФ, опубликованном АПЭК.

Глава Хакасии Валентин Коновалов занял второе место по Сибири. Он выложил 12 постов и 64 истории. Напомним, что Коновалов стал первым губернатором, отправившимся в самоизоляцию. Сообщил он об этом как раз в соцсетях.

За Коноваловым с большим отрывом следуют: глава Тывы Шолбан Кара-оол (25 постов, 2 истории), губернатор Кузбасса Сергей Цивилев (13 постов, 12 историй), руководитель Красноярского края Александр Усс (10 постов, 2 истории, 1 прямой эфир), глава Новосибирской области Андрей Травников (4 поста, 12 историй), глава Республики Алтай Олег Хорохордин (12 историй).

Виктор Томенко вошел в тройку глав регионов, проявивших наименьшую активность в Instagram, опередив лишь губернатора Калининградской области Антона Алиханова (1 пост, 1 история) и занявшего последнее место главу Бурятии Алексея Цыденова, который не опубликовал на минувшей неделе вообще ничего.