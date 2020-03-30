ВТБ поддерживает средний и малый бизнес специальными программами

Новости 31.03.2020 11:15 100

Малый и средний бизнес сильно пострадали в результате пандемии коронавируса. Туроператоры, индустрия развлечений, рестораны, бары и кафе были вынуждены резко сократить свою деятельность. Банк ВТБ оперативно разработал комплекс мер для поддержки российских предприятий, запущенных с 30 марта.

ВТБ предлагает клиентам воспользоваться продуктами «Кредит на восстановление бизнеса» (для реструктуризации ранее выданных кредитов малым предприятиям) и «Бизнес-реструктуризация» (для реструктуризации ранее выданных экспресс-кредитов микропредприятиям). Это перекредитование на погашение суммы текущей задолженности как по основному долгу, так и по процентам, комиссиям и т.п. на срок до 10 лет.

При этом, заемщик может получить отсрочку платежей по кредиту на срок до полугода. Дополнительное обеспечение (при его наличии по действующему договору) не требуется. Ставка определяется в индивидуальном порядке в зависимости от текущей ставки по договору. Для получения финансирования клиенту нужно предоставить в банк упрощенный пакет документов. Решение о реструктуризации будет принято в течение двух рабочих дней.

ВТБ понимает необходимость первоочередной реструктуризации кредитов наиболее пострадавших отраслей. Банк находится в постоянном диалоге с клиентами и будет немедленно информировать их о мерах поддержки, разрабатываемых совместно с Правительством РФ и Центральным банком.

Кроме того, ВТБ будет предоставлять краткосрочные кредиты малым и микропредприятиям для выплаты зарплаты. Это позволит компаниям решить ключевую социальную проблему в нынешних условиях – сохранить коллективы и обеспечить своих работников необходимыми денежными средствами в период простоя/проблем со сбытом. Совместно с Правительством РФ и Центральным Банком готовится решение, предполагающее 100% субсидирование процентов. Кредиты будут предоставляться на срок до 6 месяцев со сроком принятия решения 1 день по минимальному пакету документов.

Каждому предпринимателю, обратившемуся в ВТБ за поддержкой, банк готов предложить эффективное решение для помощи его бизнесу. Первые обращения клиентов уже обрабатываются в индивидуальном формате. Банк следит за ситуацией и готов принимать все необходимые меры для поддержки российских компаний в нынешней ситуации.