Минтруд порекомендовал работникам, которых принудительно отправили в неоплачиваемый отпуск, обращаться в прокуратуру

Новости 31.03.2020 9:56 141

Работодатель не имеет права отправлять работника в отпуск без сохранения зарплаты против его согласия, заявили в Минтруде. Разъяснения министерства опубликовал РБК.

Из-за введения карантинных мер против распространения коронавируса часть российских работодателей начали отправлять сотрудников в отпуск за свой счет, говорят эксперты. В настоящее время мы наблюдаем картину, когда работодатели понуждают написать заявление об увольнении по собственному желанию или заявление на предоставление отпуска без сохранения заработной платы, заявила руководитель практики частного права «Амулекс» Елена Проскурова.

Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе, подчеркивают в Минтруде. Отпуск за свой счет работник может взять только инициативно, а если работодатель настаивает, чтобы работник оформил отпуск за свой счет, необходимо обратиться в трудовую инспекцию. Кроме того, жаловаться на работодателя можно в суд и в органы прокуратуры, напомнили в Минтруде.