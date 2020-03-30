Бункеры, острова и лесные избушки - какую недвижимость предлагают для самоизоляции на Алтае

Новости 31.03.2020 10:30 164

В связи с пандемией коронавируса, по всему миру повысился спрос на острова, бункеры и просто уединенные усадьбы. В некоторых объявлениях такая недвижимость прямо позиционируется в качестве объектов для самоизоляции, и цена на нее растет. "Алтайский портал недвижимости" сделал подборку недвижимости, подходящей для самоизоляции в Алтайском крае.

Уединенные коттеджи

Дороже некуда

Этот коттедж в гуще леса является самым дорогим в Алтайском крае - его давно пытаются продать за 190 млн рублей. Точный адрес неизвестен, понятно только то, что усадьба находится где-то в Бийском районе, в верховьях реки. Дом имеет площадь в 1400 кв. м. Общая территория участка составляет 1,5 га, на ней расположены: фонтан, фруктовый сад, теннисный корт и патио.

В глубине гектара леса

Четырехуровневый коттедж на улице Ляпидевского, окружен гектаром леса, его общая площадь составляет 445 кв. м, внутренняя отделка отсутствует, есть лишь проект. В мансарде - витражные окна. Площадь усадьбы составляет 15 соток.

Стоимость коттеджа составляет около 16 млн рублей.

Рыбалка прямо с крыльца

В селе Новоегорьевском, возле бора, продается усадьба площадью 75 соток, построенная частично на огромном пруду. Прямо с крыльца этого дома можно рыбачить. Помимо коттеджа, на участке есть недостроенный бассейн со SPA-зоной, беседка с тандыром и огромный вольер для собак. В 350 метрах расположено озеро Горькое, в котором обитает редкий рачок Артемия Салина.

Стоимость объекта – 12,8 млн рублей.

Два причала и ручная резьба

В Белокурихе продается дом площадью 47 соток, отгороженный от окружающего мира рощей и родниковым прудом. На территории имеется беседка и два пирса. Дом внутри и снаружи декорирован деревом ручной резки.

Объект продают за 15 000 000 рублей.

Самый бюджетный вариант

Есть и бюджетные варианты. Например, в селе Афонино под Заринском продается разграбленный дом со змеями в селе Афонино. Жители массово покидают село, инфраструктура рядом отсутствует, как и население. Дом не только пребывает в плохом состоянии, но еще и построен незаконно.

Цена на него за несколько месяцев снизилась с 30 до 10 тысяч рублей.

Не Карибы, конечно...

Среди предложений есть также часть острова на правом берегу Оби за Барнаулом (в 6,5 км от села Бобровка и в 5 км от поселка Конюхи). Участок площадью 7 га покрыт густой растительностью.

Цена на него составляет 2 млн рублей, возможен торг.

А бункеров в продаже уже нет

Интересно, что пять лет назад в Новоалтайске продавали нано-коттедж, площадью 200 кв. м. Одна из его стен – медная, что создает своеобразный защитный экран, не пропускающий спутниковую и телефонную связь. На втором этаже – выход на открытую террасу, где расположилась вертолетная площадка в 100 кв. м, способная выдержать вес до 450 кг. На участке в 6,5 соток есть собственный бункер, находящийся под землей и рассчитанный на 4 человека. Объект тогда продавали за 7 млн рублей, и в настоящий момент его в базах объявлений нет.