Алтайский Роспотребнадзор пообещал принудительно закрывать торговые учреждения

Новости 31.03.2020 9:00 311

Специалисты Роспотребнадзора в Алтайском крае будут привлекать к ответственности за отказ от приостановки деятельности торговых организаций. Об этом заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко на заседании оперативного штаба по профилактике распространения в регионе коронавирусной инфекции.

С сегодняшнего дня в крае начнутся проверки соблюдения ограничительных мероприятий с целью выявления нарушителей положений указа губернатора Виктора Томенко о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

В документе предписано в период до 5 апреля приостановить проведение на территории Алтайского края досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, а также оказание таких услуг с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового скопления граждан. Действие указа распространяется на деятельность организаций общественного питания, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами таких организаций, а также доставки заказов.

Ирина Пащенко сообщила, что в Барнауле будут работать сразу пять бригад Роспотребнадзора. Проверки пройдут в других городах и населенных пунктах региона во взаимодействии с органами местного самоуправления и полицией.

«К нарушителям будут применяться меры воздействия по статье 6.3 (Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации,- прим.Политсибру). Будем приходить к злостным нарушителям по информации, полученной от органов местного самоуправления, МВД. Будем пользоваться информацией граждан, которая поступает к нам на горячую линию. Если вдруг торговые учреждения работают и после нашего прихода принимают решение о приостановке деятельности, то будем привлекать к административной ответственности. А если категорически высказываются против приостановки, то будем приостанавливать деятельность принудительно, опечатывать помещения, вводить временный запрет на пять суток и передавать в суды материалы на приостановку деятельности», - отметила Ирина Пащенко.

По словам Ирины Пащенко, в проведении проверок готовы участвовать порядка 240 специалистов Роспотребнадзора, сообщает официальный сайт органов власти.

Однако, непонятно, как будут дальше развиваться отношения внутри арендаторов и арендодателей. В социальных сетях был распространен документ производственно-коммерческой фирмы «Мария-Ра» от 26 марта. В безымянном обращении к арендатору со ссылкой на договор указано, что арендатор обязан работать по режиму объекта, а также своевременно вносить арендную плату.

Отметим, такие обращения, судя по числу регистрации документа, были разосланы арендаторам до выявления первого случая коронавирусной инфекции в Алтайском крае. Изменилась ли с тех пор позиция руководства производственно-коммерческой фирмы, не известно. Отметим лишь, что на территории торговой сети расположено значительное количество сторонних торговых организаций, представляющих покупателям разнообразные товары, в том числе не относящихся к жизненно важным: игрушки, косметику, сувениры.