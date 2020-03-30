"Зачем врут, что всем позвонили?" Летевшие в самолете с больной COVID-19 барнаульцы не могут сдать анализы

Во вторник, 31 марта, появилась новость о втором зараженном коронавирусом жителе Алтайского края. Им оказался супруг женщины, которая вернулась 20 марта из Доминиканской Республики.
Мужчина не соблюдал самоизоляцию и ходил на работу всю прошлую неделю. В одном из барнаульских сообществ в социальных сетях был оставлен комментарий женщины, супруг которой летел тем же рейсом.
«Не понимаю, зачем врут, что всех обзвонили и все под контролем. Мы сами позвонили и нам отказали. У меня муж летел тем же самолетом. Сами только сегодня увидели информацию о номере рейса и сразу позвонили. Нам сказали, что никаких тестов делать нам не будут. Только если температура поднимется до 38», - рассказала женщина.
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Отметим, что ранее власти сообщили, что на сегодняшний день проводится работа по выявлению всех контактов с больными.
«Службами и ведомствами региона установлены контактные лица, которые находились на борту рейса Москва-Барнаул, с ними устанавливается связь, организуется медицинское наблюдение и лабораторное обследование», - говорилось в официальном сообщении.
Также в Минздраве подчеркнули, что только несколько человек в этом самолете находятся в группе риска.
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Редакция, скажите, как понять, что пост в соцсети, который вы цитируете и на котором построена столь хлесткая новость в ленте,не не является фейком? Как вы сами проверили достоверность информации перед ее публикацией?