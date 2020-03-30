«Эвалар» начал выпуск антисептических средств

Новости 30.03.2020 17:40 796

Распространение кронавируса сделало предметом первой необходимости антисептические средства для рук и предметов быта. В связи с этим Бийское предприятие «Эвалар» переоборудовало производственные мощности и уже производит продукцию, которую так ждут люди. В настоящий момент возможности производства позволяют выпускать до 500 тысяч упаковок антисептиков в месяц, при полном развёртывании мощностей производство готово обеспечить до 1,2 млн упаковок ежемесячно. Первые отгрузки запланированы на начало апреля.

«Сегодня мы видим, что антисептических средств критически не хватает: в аптеках и магазинах антисептиков или нет, или они очень дороги. В сложившейся ситуации мы приняли решение оперативно переоборудовать наши производственные линии, чтобы обеспечивать граждан доступными антисептиками», - говорит генеральный директор ХК «Эвалар» Лариса Прокопьева.

Заместитель директора компании «Эвалар» по производству Дмитрий Иноземцев, показывает, как всего за неделю имеющиеся мощности удалось переориентировать на остро необходимых и ставших дефицитными антисептиков. Новый антисептик выпускается на линии для производства косметической спиртосодержащей продукции. Оборудование – огромные металлические реакторы российского производства (кстати наши, сибирские – созданные инженерами из Томска), в которых происходит смешение ингредиентов, а также универсальный французский аппарат для розлива и закупоривания тары из различных материалов и различного объема – давно освоено и настроено.

Запустить такую линию «с нуля» было бы задачей непростой и долговременной, поскольку потребовало бы получения специальных лицензий. К счастью, у «Эвалара» все допуски для этого уже были, а потому внедрение нового производства удалось осуществить в рекордные сроки – менее недели. Для этого у компании есть все: лицензия Росалкогольрегулирования, производственная линия, сырье, специалисты.

«Сегодня мощности позволяют производить до 30 тысяч флаконов в сутки, - говорит Дмитрий Иноземцев. - Если потребуется больше - будем рассматривать вопрос о приобретении дополнительного оборудования».

Сегодня «Эвалар» уже выпускает антисептический спрей для рук, гели-санитайзеры и растворы. Они выходят под маркой «ОРВИС» от компании «Эвалар».

«ОРВИС» - это серия противовирусных средств. Теперь в нее войдут и антисептические средства, - говорит генеральный директор ХК «Эвалар» Лариса Прокопьева. - Это спреи для рук, гели, растворы спиртовые. Надо отметить, что подобная продукция прежде в России высоким спросом не пользовалась. Но теперь, думаю, культура поведения изменится, и даже после эпидемии такие гели будут востребованы. Средства на основе спирта обеспечивают санацию на 99 процентов, поэтому их использование равноценно мытью рук. К 1 апреля наша продукция уже появится в нашей сети аптек.

Антисептики будут фасоваться во флаконы по 50 и 100 миллилитров, сообщает «Бийский рабочий». Как показывает практика, такая упаковка наиболее удобна, ведь антисептик - это вещь, которую необходимо всегда иметь при себе – в школьном рюкзаке, в сумочке, в кармане. Небольшой флакон можно положить в машину и взять с собой в дорогу. На «Эваларе» планируют разработать еще несколько видов тары – например, прямоугольной формы, чтобы носить в нагрудном кармане. Но это в будущем, а пока задача номер один – вывести препарат в аптеки, чтобы закрыть нехватку антисептических средств на рынке.