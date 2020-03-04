Насколько зарплаты в небольших муниципалитетах Алтая ниже средних по региону?

Алтайский край занял 70 место в рейтинге регионов по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах, опубликованном «РИА-Рейтинг».
В 2019 году средняя зарплата в небольших муниципалитетах края составляла 24,5 тысячи рублей. Это – на 12% ниже средней по региону. В Сибири меньше она только в Омской области (23,9 тысячи рублей). Отметим, что, если брать уровень средней зарплаты в среднем по региону, то Алтайский край на протяжении долгого времени неизменно занимает последнее место среди регионов СФО.
При этом, прирост зарплаты в минувшем году составил в регионе 9,8%. Это – один из наиболее высоких показателей в Сибири, выше – только в Тыве (11,5%).
Новосибирскстат опубликовал бюллетень о средней зарплате в Сибири за 2019 год. Отразившиеся в нем тенденции остаются неизменными уже на протяжении нескольких лет