Насколько зарплаты в небольших муниципалитетах Алтая ниже средних по региону?

Новости 30.03.2020 18:30 337

Алтайский край занял 70 место в рейтинге регионов по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах, опубликованном «РИА-Рейтинг».

В 2019 году средняя зарплата в небольших муниципалитетах края составляла 24,5 тысячи рублей. Это – на 12% ниже средней по региону. В Сибири меньше она только в Омской области (23,9 тысячи рублей). Отметим, что, если брать уровень средней зарплаты в среднем по региону, то Алтайский край на протяжении долгого времени неизменно занимает последнее место среди регионов СФО.

При этом, прирост зарплаты в минувшем году составил в регионе 9,8%. Это – один из наиболее высоких показателей в Сибири, выше – только в Тыве (11,5%).

В целом по России в малых и средних населенных пунктах средние зарплаты почти на 15% ниже, чем в региональных столицах и крупнейших городах.

Уровни дохода рассчитаны для каждого региона отдельно за вычетом крупнейших городов (с населением более 200 тысяч человек) и региональных столиц. Они определены на основе муниципальной и региональной статистики Росстата по крупным и средним предприятиям за 2018 и 2019 годы и приведены с учетом выплаты НДФЛ.