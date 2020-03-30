О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Внимание, школа! Коронавирус Поправки в Конституцию
Личный формат
Внимание, школа!
Коронавирус
Поправки в Конституцию

В АКЗС прокомментировали возможный контакт депутатов с больной коронавирусом

Новости
1072
1

Лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова предложила проверить всех депутатов на коронавирус.  Поводом для заявления стал полет в одном самолете с пациенткой, у которой позже обнаружили коронавирус.  

Пресс-служба алтайского парламента распространила заявление,  в котором  поясняет, что  инициатива Прусаковой противоречит методичкам, которыми пользуются в Роспотребнадзоре при определении показаний для сдачи тестов на коронавирус.

«В связи с информацией, распространенной Марией Прусаковой поясняем, что на очередной сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания, прошедшей 26 марта не присутствовало депутатов, вернувшихся из-за пределов страны и не прошедших положенный период самоизоляции. Единственным депутатом, который ко дню проведения сессии вернулся из-за границы был заместитель председателя комитета АКЗС по экономической политике и предпринимательству Игорь Ильич Панарин. После возвращения в Барнаул 16 марта он сразу стал приступил к положенному периоду самоизоляции и не присутствовал на сессии», - поясняет начальник отдела пресс-службы аппарата АКЗС Дмитрий Черских.

Помимо этого, в аппарате АКЗС пояснили, что депутаты Госдумы Иван Лоор и Валерий Елыкомов уже сдали тесты, результаты будут известны завтра. Сама Мария Прусакова тоже пока не имеет на руках результатов анализа на коронавирус.   

Напомним, 20 марта самолетом Аэрофлота  в Алтайский край вернулась женщина из Доминиканы. Позднее она почувствовала себя плохо и  обратилась к врачу. По ее словам, режим самоизоляции не нарушала.  А вот ее муж по-прежнему ходил на работу.  Позднее  у  жительницы Барнаула подтвердился анализ на коронавирус,   результаты анализа мужа еще ожидаются. Оба они госпитализированы в Горбольницу №5 в Барнауле.

  

Этим же рейсом в регион были доставлены несколько депутатов Госдумы, известные в крае бизнесмены и депутат Алтайского Заксобрания.

  

 

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (1)

1000

Владимир

Аэрофлота*

Ответить