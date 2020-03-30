В АКЗС прокомментировали возможный контакт депутатов с больной коронавирусом

Новости 30.03.2020 16:31 1072

Лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова предложила проверить всех депутатов на коронавирус. Поводом для заявления стал полет в одном самолете с пациенткой, у которой позже обнаружили коронавирус.

Пресс-служба алтайского парламента распространила заявление, в котором поясняет, что инициатива Прусаковой противоречит методичкам, которыми пользуются в Роспотребнадзоре при определении показаний для сдачи тестов на коронавирус.

«В связи с информацией, распространенной Марией Прусаковой поясняем, что на очередной сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания, прошедшей 26 марта не присутствовало депутатов, вернувшихся из-за пределов страны и не прошедших положенный период самоизоляции. Единственным депутатом, который ко дню проведения сессии вернулся из-за границы был заместитель председателя комитета АКЗС по экономической политике и предпринимательству Игорь Ильич Панарин. После возвращения в Барнаул 16 марта он сразу стал приступил к положенному периоду самоизоляции и не присутствовал на сессии», - поясняет начальник отдела пресс-службы аппарата АКЗС Дмитрий Черских.

Помимо этого, в аппарате АКЗС пояснили, что депутаты Госдумы Иван Лоор и Валерий Елыкомов уже сдали тесты, результаты будут известны завтра. Сама Мария Прусакова тоже пока не имеет на руках результатов анализа на коронавирус.

Напомним, 20 марта самолетом Аэрофлота в Алтайский край вернулась женщина из Доминиканы. Позднее она почувствовала себя плохо и обратилась к врачу. По ее словам, режим самоизоляции не нарушала. А вот ее муж по-прежнему ходил на работу. Позднее у жительницы Барнаула подтвердился анализ на коронавирус, результаты анализа мужа еще ожидаются. Оба они госпитализированы в Горбольницу №5 в Барнауле.

Этим же рейсом в регион были доставлены несколько депутатов Госдумы, известные в крае бизнесмены и депутат Алтайского Заксобрания.